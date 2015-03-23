Корея передала українському госпіталю допомогу у сумі 50 тис доларів

Група міжпарламентських зв’язків з Україною Національної асамблеї Республіки Корея передала для одного з українських військових шпиталів допомогу у сумі 50 тис. доларів для лікування бійців АТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це під час зустрічі з заступником голови Верховної Ради Оксаною Сироїд сказав президент групи міжпарламентських зв’язків з Україною Національної асамблеї Республіки Корея Чо Чжонг Сік.

Він повідомив, що очолювана ним група міжпарламентських зв’язків з Україною "привезла для одного з українських військових шпиталів допомогу у сумі 50 тис. доларів для лікування бійців АТО". У свою чергу, Сироїд висловила щиру вдячність за такий вчинок, високо оцінивши таку допомогу.

Під час зустрічі Сироїд відзначила, що парламент та уряд України докладають максимум зусиль до проведення судової та податкової реформи, а також дерегуляції економіки і реформування сфери надання адміністративних послуг, що сприятиме створенню умов для успішного розвитку бізнесу у нашій державі.

"Нам важливо продемонструвати суспільству і міжнародній спільноті, що бізнес в Україні може успішно розвиватися, і влада усуває корупційну складову, яка заважає цьому процесу. Одна з найважливіших реформ - судова - гарантуватиме захист власності та інвестицій", - наголосила Сироїд.

Вона висловила вдячність парламенту та уряду Республіки Корея за "підтримку у відстоюванні територіальної цілісності і суверенітету України" на міжнародній арені. Своєю чергою, Чо Чжонг Сік передав голові ВРУ Володимиру Гройсману запрошення відвідати Республіку Корея з візитом.

Заступник голови Верховної Ради і президент групи міжпарламентських зв’язків з Україною Національної асамблеї Республіки Корея високо оцінили рівень двосторонніх взаємин, зокрема, їх парламентської складової, і висловили думку про перспективність надання нового імпульсу співробітництву у сфері АПК, енергетичній та аерокосмічній галузях, інфраструктурних проектах.

У цьому контексті Сироїд заявила про необхідність законодавчого забезпечення розвитку співпраці, зазначивши, що "рушіями міждержавного співробітництва є міжпарламентські групи дружби". "Відстань не є перешкодою для економічного співробітництва та залучення інвестицій", - сказала вона, додавши, що для того, аби ця співпраця була ефективною, Верховна Рада має забезпечити її на законодавчому рівні, зокрема, у частині забезпечення умов для залучення і захисту інвестицій.

Заступник голови Верховної Ради також високо оцінила внесок представників корейської діаспори, які проживають на території України, у розвиток нашої держави.

Сторони висловись за доцільність створення в Україні Асоціації для захисту інтересів корейських інвесторів. Чо Чжонг Сік також висловив думку, що Україна має великий потенціал для успішного розвитку.