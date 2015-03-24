Дієта, яка зміцнює пам'ять

Фахівці з Університету Раш поєднали дієту DASH, розроблену для профілактики і лікування гіпертонії, і середземноморську дієту. Ці дієти зменшують ризик серцево-судинних захворювань, таких як гіпертонія, інфаркт та інсульт. Нову дієту вчені назвали MIND, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Дослідники порівняли нову дієту з двома дієтами окремо. У тих добровольців, які строго дотримувалися дієти MIND, ризик хвороби Альцгеймера знизився на 53%. У людей, які іноді порушували дієту, ризик зменшився на 35%. В учасників, які дотримувалися дієти DASH, ризик деменції знизився на 39%, а у тих, хто дотримувався Середземноморської дієти - на 54%. Проте позитивний ефект спостерігався лише у тих, хто суворо дотримувався цих дієт.

Дієта MIND містить 15 пунктів, в тому числі, 10 продуктів, корисних для мозку. Це овочі, горіхи, ягоди, боби, цільні злаки, риба, м'ясо птиці, оливкова олія та вино. До шкідливих продуктів, від вживання яких необхідно, по можливості, утримуватися, відносяться червоне м'ясо, масло, маргарин, сир, випічка, солодощі, смажена їжа і фастфуд. Творці дієти рекомендують з'їдати менше 1 чайної ложки вершкового масла в день і менше 1 порції сиру, смаженого або фастфуду в тиждень.

Необхідно щодня вживати в їжу, як мінімум, 3 порції цільних злаків, зелений салат, один будь-який овоч і випивати келих вина. Перекушувати слід горіхами. Боби потрібно їсти приблизно через день. Також особа, що дотримується дієти MIND, повинна їсти м'ясо птиці і ягоди, принаймні, 2 рази в тиждень, а рибу - мінімум 1 раз в тиждень. За словами вчених, такої дієти дотримуватися простіше, ніж, наприклад, Середземноморської.