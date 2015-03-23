Діагностувати артрит можна за 10 років до його появи

Це стверджують фахівці Університету Варвіка, які створили унікальний і дешевий тест крові. За їх словами, остеоартрит, точніше, перші небезпечні зміни виявляються приблизно за 10 років до постановки діагнозу звичайним способом. Беручи до уваги, що іноді для уповільнення згубних процесів досить схуднути, новий тест може змінити життя сотень людей, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Остеоартрит викликаний деградацією хрящової тканини. Специфічного тесту для цієї недуги немає. Зазвичай її діагностують вже на пізніх стадіях розвитку, коли пацієнту можуть запропонувати тільки операцію. Але, виявилося, у пацієнтів з остеоартритом в крові підвищена концентрація двох сполук. За цим діагноз ставиться досить точно (тест виявляє ранні стадії захворювання у 22 пацієнтів із 30).

Для проведення аналізу потрібна лише одна крапля крові. Сам процес дослідження займає менше часу і грошей, ніж, приміром, МРТ. Також кров людини покаже, наскільки швидко розвивається захворювання в кожному окремому випадку і які ліки спрацюють краще всього.