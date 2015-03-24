Чоловіки переживають з приводу фігури не менше жінок

Прийнято вважати, що жінки значно більше хвилюються з приводу недоліків фігури, ніж чоловіки. Насправді, чоловіків питання фігури хвилюють нітрохи не менше, і вони так само сильно переживають, якщо помічають якісь недоліки, стверджує видання healthyliving.com.ua з посиланням на Health.

Недавнє дослідження показало, що 35% чоловіків дуже незадоволені своїм торсом і хотіли б його змінити, а кількість операцій по видаленню жиру за останні кілька років збільшилася в два рази.

15% чоловіків сказали, що те, як вони виглядають, є головним пріоритетом у їхньому житті (що досить близько до результатів опитування серед жінок).

Таким чином, експерти зробили висновок, що насправді чоловіки переживають з приводу фігури так само, як і жінки, але просто соромляться або бояться зізнатися в цьому іншим.