Скільки часу достатньо для сну - нові рекомендації вчених
10:27, 24 березня 2015Зарубіжні новини
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Ці рекомендації дещо відрізняються від наведених раніше, хоча різниця незначна
Оптимальна тривалість сну для людей у віці 26-64 роки - 7-9 годин / Фото: dom-lady.ru
Американська асоціація сну розробила нові рекомендації з оптимальної для здоров'я тривалості сну, пише healthyliving.com.ua.
Слід зазначити, що ці рекомендації дещо відрізняються від наведених раніше, хоча різниця незначна.
Оптимальна тривалість сну для різних вікових груп:
0-3 місяці - 14-17 годин
4-11 місяців - 12-15 годин
1-2 роки - 11-14 годин
3-5 років - 10-13 годин
6-13 років - 9-11 годин
14-17 років - 8-10 годин
18-25 років - 7-9 годин
26-64 роки - 7-9 годин
65 і старше - 7-8 годин
При цьому зазначається, що тривалість сну на 1 годину більше або менше приведених рекомендацій в абсолютній більшості випадків не впливає негативно на здоров'я.
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