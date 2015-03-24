Скільки часу достатньо для сну - нові рекомендації вчених

Американська асоціація сну розробила нові рекомендації з оптимальної для здоров'я тривалості сну, пише healthyliving.com.ua.

Слід зазначити, що ці рекомендації дещо відрізняються від наведених раніше, хоча різниця незначна.

Оптимальна тривалість сну для різних вікових груп:

0-3 місяці - 14-17 годин

4-11 місяців - 12-15 годин

1-2 роки - 11-14 годин

3-5 років - 10-13 годин

6-13 років - 9-11 годин

14-17 років - 8-10 годин

18-25 років - 7-9 годин

26-64 роки - 7-9 годин

65 і старше - 7-8 годин

При цьому зазначається, що тривалість сну на 1 годину більше або менше приведених рекомендацій в абсолютній більшості випадків не впливає негативно на здоров'я.