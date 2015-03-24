Солодощі корисні для здоров'я

Завжди ми чуємо про солодощі одну догму: «Шкідливо! Поправимося!» Вчені Сільськогосподарського центру при університеті штату Луїзіана зробили відкриття, яке для ласунів особливо буде корисним!

До такого висновку прийшли вчені на основі опитувань, які проводилися більше п'яти років і в яких взяли участь 19 тисяч осіб, пише toneto.net.

Експерти кажуть, що солодощі самі по собі не є причиною набору кілограмів.

Ожиріння розвивається через те, що ми споживаємо більше калорій, ніж витрачаємо. Якщо споживати в їжу солодощі в обсязі не більш 10% від денної норми калорій, то не варто переживати з приводу набору ваги.

Також з'ясувалося, що пристрасть до цукерок і шоколаду значно знижує ризики розвитку деяких серйозних захворювань. Солодощі здатні зменшити на 14% ризик виникнення гіпертонії і на 15% - інсульту.

Причини, по яких ми просто зобов'язані з'їсти шматочок шоколаду або бісквіта, полягають у тому, що вони дадуть заряд енергії на цілий день.

Науково доведено, що прості цукри і вуглеводи, що не володіють складними структурними зв'язками, по-перше, швидко виводяться з організму, а по-друге, дають йому блискавичний заряд бадьорості.

До таких продуктів також належать цукор (коричневий), мед, сухофрукти.

Також солодощі підвищують імунітет. Як імуностимулятор англійські вчені пропонують вживати чай з лимоном і булочкою (кориця-ваніль) або шоколадним бісквітом.

Завдяки цьому, стверджують вони, ви не тільки отримаєте дозу вітаміну С, але і знизите викид гормону стресу.

До кого ж, вчені говорять про вироблення імуноглобуліну А, за рахунок впливу на нас ароматів ванілі, шоколаду і кориці.