Вивлено ще одну причину ожиріння

Нормальна внутрішня температура тіла людини становить близько 37 °C. Вона не залежить від температури навколишнього середовища або рівня фізичної активності. Вчені з Болонського університету з'ясували: у деяких людей внутрішня температура тіла не досягає норми. Організм такої людини не може спалювати достатньо енергії. Це призводить до набору ваги (до 2 кілограмів на рік) і розвитку ожиріння, пише med2ru.

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У мозку за регуляцію температури відповідає гіпоталамус. У ньому є терморецептори, чутливі до температури крові, яка через нього тече. У свою чергу, терморецептори, розташовані на поверхні шкіри, відправляють в гіпоталамус інформацію про температурі шкірного покриву.

Дослідники порівняли температуру тіла людей, що страждали ожирінням, з температурою здорових людей, які не мали зайвої ваги. У огрядних людей внутрішня температура тіла була знижена набагато частіше. Тобто, біологічна схильність до ожиріння все ж існує. Фахівці сподіваються, що їхні висновки допоможуть у розробці нових методів лікування ожиріння.