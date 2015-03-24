Сердечникам потрібно остерігатися металошукачів

Зараз з металошукачами стикаються вже не тільки авіапасажири, але і ті з нас, хто користується громадським транспортом. У сердечників виникають сумніви: чи не небезпечно?

Не небезпечно, якщо людина не носить в собі електрокардіостимулятор - прилад, який контролює частоту серцевих скорочень. У цьому випадку побоювання зросли не на порожньому місці, пише gogetnews.info.

- Старі моделі не мали надійного захисту і справді могли блокуватися під впливом магнітного поля таких рамок, - пояснює Дмитро Царегородцев, доцент кафедри факультетської терапії №1 лікувального факультету Першого МГМУ ім. Сєченова. - На роботу сучасних кардіостимуляторів рамки не впливають, якщо проходити через них не затримуючись.

І все ж тим, хто носить кардіостимулятор, лікарі радять не зупинятися під рамкою. І попереджають з приводу ручного детектора, який часто використовують, наприклад, в аеропортах: магніт, який містить цей пристрій, цілком може вплинути на роботу стимулятора.

Взагалі ж сердечникам, якщо виникають які-небудь сумніви щодо контакту з приладами-металошукачами, соромитися не варто - завжди є можливість обійтися без цього.

- Пацієнт може продемонструвати співробітникам охоронних служб паспорт кардіостимулятора, який видається кожному хворому після імплантації подібного пристрою, - радить Дмитро Царегородцев. - В цьому випадку вони можуть провести людини повз рамки і додивитися вручну, якщо необхідність цього диктується інструкцією.