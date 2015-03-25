"Розумний" лазер змінює колір очей за бажанням пацієнта

Багато людей хотіли б змінити колір очей. І тепер це реально. За допомогою особливої процедури можна перетворити карі очі на блакитні. Методику розробляли понад 20 років, і зараз вона проходить випробування на людях. В основі лежить лазер, відзначає meddaily.ru з посиланням на Ani News, який вирішив використовувати Грег Гомер.

Він задумався про те, що дерматологи видаляють за допомогою лазера пігментні плями зі шкіри. Аналогічним чином можна видалити карий пігмент з очей, адже він, як було встановлено, перекриває блакитний. У кінцевому рахунку, фахівець разом з колегами створив лазер для зміни кольору райдужки.

Частота лазера така, що випромінювання проходить через рогівку і поглинається тільки темним кольором. Це гарантує безпеку і вибірковість впливу. На сьогодні лазер випробували на 37 добровольцях, і побічних ефектів не було виявлено. Щоб дістатися до блакитного пігменту, що залягає під темним, потрібно кілька тижнів.

Офтальмологи вже висловили побоювання щодо процедури. За їх словами, з точки зору довгострокової перспективи, подібне втручання може призвести до глаукоми та інших хвороб.