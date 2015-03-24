Діти, зачаті методом ЕКЗ, удвічі частіше страждають від аутизму

Як зазначає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, при лікуванні безпліддя методом ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення) збирається і запліднюється більш як одна яйцеклітина. Це може призвести до багатоплідної вагітності.

Підвищений ризик аутизму можна пояснити саме багатоплідною вагітністю та іншими побічними факторами ЕКЗ. Притому, ризик був підвищений тільки у матерів віком до 35 років. Ризик аутизму не підвищувався, якщо у жінки народжували тільки 1 дитину. Отже, якщо при ЕКЗ пересаджується тільки одна яйцеклітина, аутизм не загрожує.

Дані висновки були зроблені на основі дослідження майже 6 мільйонів дітей, народжених у 1997-2007 роках. Вчені підкреслюють: їх дослідження не означає, що саме ЕКЗ викликає аутизм. Просто є зв'язок. Треба сказати, тема небезпеки ЕКЗ давно мусується в науковому середовищі та в пресі. Дане дослідження повинно пролити світло на це питання. Більше того, є підстави вважати, що аутизм викликає саме генетика (на 98%).