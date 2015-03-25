Вчені розробили вакцину проти норовірусу

Про це свідчать результати I фази клінічних досліджень мультивалентної кандидатної вакцини, опубліковані в журналі PLOS Medicine.

При розробці даної вакцини вчені використовували вірусоподібні часточки - штучно вирощені білкові оболонки, пише remedium.ru. З точки зору імунної системи ці «пустушки» нічим не відрізняються від справжніх вірусів, однак вони не містять генетичного матеріалу збудника.

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У дослідженні взяли участь 10 здорових волонтерів у віці 18-49 років. Всім учасникам КД були зроблені дві ін'єкції вакцини (на 0 і 28 день). Потім автори проаналізували результати аналізу крові волонтерів. Виявилося, що мультивалентна вакцина здатна викликати імунну відповідь не тільки на вірусоподібні частинки 11 штамів, представлених в препараті, але і на інші різновиди норовірусу.

Автори роботи відзначають, що необхідні подальші більш масштабні дослідження кандидатной вакцини. Однак отримані результати свідчать про те, що в майбутньому може з'явитися засіб для запобігання зараження норовірусами.

Норовірус приблизно в 90% випадках є причиною епідемій шлунково-кишкових захворювань небактерійної природи в усьому світі. Щорічно реєструється близько 300 млн випадків зараження норовірусами, 260 тис. із яких закінчуються смертю пацієнта. Незважаючи на широке поширення вірусу досі не існує вакцини проти нього. Складність створення ефективної вакцини полягає в тому, що вірус постійно мутує, і кожні 2-4 роки з'являється новий штам патогена.