Музика оживляє нейрони

Втім, позитивний емоційний вплив музики не дивує тих, хто звик використовувати це мистецтво в терапевтичних цілях.

Як повідомляє в інтерв'ю виданню Cerveau et psycho Барбара Тіллман, директор з досліджень CNRS, керівник підрозділу психоакустики і нейронаук університету в Бургундії, її команді вдалося досягти успіхів у реабілітації хворих, які пережили інсульт, за допомогою терапії музикою.

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За допомогою повторних і тривалих сесій з використання і класичної хорової музики, а також таких світлих жанрів як вальс, вчені змогли побачити прогрес у неврологічному статусі хворих після мозкового удару. Після декількох семінарів, які, втім, не тривали більше 40 хвилин, пацієнти виявляли більше емоцій і більш ефективно проходили тести на пам'ять та інтелект. При цьому кожен учасник реагував на свій улюблений жанр особливо виражено.



