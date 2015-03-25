FDA створить нормативно-правову базу обігу гомеопатичних засобів

Надалі відомство має намір створити нормативно-правову базу для обігу гомеопатичних засобів, повідомляє Reuters.

На слуханнях, які відбудуться 20-21 квітня, будуть обговорюватися безрецептурні і рецептурні гомеопатичні ЛЗ, а також біологічні препарати цієї категорії.

Раніше уряд Австралії опублікував дослідження, в якому було доведено відсутність ефективності гомеопатичних засобів. Також FDA розмістило на своєму сайті попередження про потенційну небезпеку застосування гомеопатії в лікуванні астми.

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Основні принципи гомеопатії були сформульовані німецьким лікарем Самуелем Ганеманом в кінці XVIII століття. Він запропонував використовувати в терапії сильно розведені препарати, які, імовірно, викликають у здорових людей симптоми, подібні до симптомів хвороби пацієнта.