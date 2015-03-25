"Гормон любові" допомагає відновитися після робочого дня

Антропологи з Університету Каліфорнії провели цікаве дослідження. Вони вивчили чоловіків з індіанського племені Тсимане. Це фермери і мисливці, корінні мешканці Болівійської низовини басейну річки Амазонка, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times. Вчені з'ясували: рівень окситоцину ("гормону кохання") в крові чоловіків зростав, коли вони поверталися додому після полювання.

Чим довше був відсутній чоловік, тим сильніше у нього підвищувався рівень окситоцину. Крім того, зміни в рівні окситоцину корелювали зі змінами рівня тестостерону під час полювання. Середня тривалість полювання у індіанців племені Тсимане становить близько 8,5 години, що дорівнює середній тривалості робочого дня.

Високий рівень тестостерону в процесі полювання, ймовірно, пов'язаний з "ефектом переможця", який виникає у чоловіків, які вбивають дичину. Окситоцин у даному випадку може створювати баланс, щоб мисливець став добрішим і захотів поділитися здобиччю. Він допомагає поєднатися з близькими. Крім того, після полювання чоловікові необхідно відновитися. За відновлення, судячи з усього, теж відповідає "гормон любові".