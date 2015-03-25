Місяць народження впливає на здоров'я дитини

На здоров'я дитини впливає дуже багато різних факторів - починаючи від наявності чи відсутності шкідливих звичок у матері і закінчуючи рівнем стресу і місцем проживання та якістю харчування, пише toneto.net.

Як би це не було дивно, але місяць, у якому народилася дитина, теж впливає на її здоров'я.

Вчені зі США зібрали статистику по народжуваності по місяцях і дійшли певних висновків:

- Жінки, які завагітніли в травні, мають на 10% вищий ризик передчасних пологів.

- Найбільш фізично сильні діти народжуються в листопаді, найслабші - у квітні. Народжені в листопаді мають в середньому на 15% більше сили і швидші на 10% в бігові, ніж народжені в квітні.

- Діти, народжені в травні, мають більш високий ризик склерозу (вчені це пов'язують із недостатньою кількістю вітаміну D протягом вагітності).

Однак це лише статистика, точного пояснення цього явища вчені поки що не можуть дати.

Експерти лише стверджують, що відсутність стресу, шкідливих звичок і правильне харчування набагато важливіші для здоров'я дитини, ніж місяць народження.