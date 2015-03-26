Починати свій день краще з тарілки каші

Це дозволить прожити довше, впевнені фахівці. Вони з'ясували: раціон, багатий цільнозерновими продуктами і клітковиною, знижує ризик передчасної смерті від хронічних захворювань, включаючи рак, хвороби серця, респіраторні недуги і діабет.

До цільнозернових продуктів належать пшениця, овес і кіноа. Крім клітковини, в них містяться мінеральні речовини і антиоксиданти, відзначає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Поспостерігавши за 367442 добровольцями протягом 14 років, гарвардські фахівці підрахували: з'їдаючи в день 34 грами цільнозернових, можна знизити ризик передчасної смерті на 17%.

Також раціон, багатий подібними продуктами, давав 11%-е зниження ризику смерті від респіраторних недуг, 48%-е зниження ризику розвитку діабету і 34%-е зниження ризику смерті від діабету. Ризик смерті від раку знижувався на 15%. Що саме в даних продуктах справляє позитивний ефект, вчені поки що не знають. Це може бути сама клітковина або щось ще.