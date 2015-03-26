Інтелект дитини залежить від освіти батьків

Вчені давно сперечаються про те, чи впливають зовнішні фактори на інтелект дитини, або ж все вирішує генетика. Нове дослідження, проведене фахівцями з Університету Вірджинії, Медичної школи Університету співдружності Вірджинії і Університету Лунда, показало: у дітей, вихованих освіченими батьками, рівень інтелекту вищий, ніж у тих, чиї батьки не настільки освічені, пише meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

Вчені оцінили IQ 436 чоловіків зі Швеції, братів, одного з яких виховали прийомні батьки, а іншого - біологічні. Рівень інтелекту усиновлених учасників у віці 18-20 років був на 4,4 пункту вищий, ніж у тих, хто виріс з біологічними батьками. У Швеції, як і в більшості західних країн, багато бажаючих усиновити дитину. Агентства з усиновлення вибирають кращих кандидатів.

Соціально-економічний статус і рівень освіти у прийомних батьків, які брали участь у дослідженні, як правило, був вищий, ніж у біологічних батьків. Рівень освіти батьків оцінювався за п'ятибальною шкалою. Кожен додатковий бал додавав дитині 1,71 пункту IQ.