Протиракові властивості часнику і брокколі
За відомостями видання Biological Chemistry, часник і брокколі мають у своєму скаладі компоненти, які підвищують стійкість організму до кількох видів раку
У тому, що ці овочі здатні зробити імунітет менш сприйнятливим до агресивної дії онкопатогенів, переконалися дослідники з Університету Копенгагена, пише med2.ru.
Як пояснюють фахівці, видозмінені клітини організму, які є попередниками ракових клітин, можуть блокувати здатність імунної системи розпізнавати їх.
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В результаті вони вільно розмножуються, і виникає злоякісне новоутворення.
На думку вчених, часник і брокколі уповільнюють цей руйнівний для імунітету процес. Речовини в їх складі "відключають" механізм ненормальної стимуляції імунної системи, що дозволяє онкоклітинам розмножуватися.
"Ми показали, що сполуки селену, які природним чином містяться в деяких продуктах, наприклад, в часнику і брокколі, ефективно блокують імуностимулюючий механізм, який грає ключову роль у розвитку агресивних ракових захворювань", - пояснив керівник проекту, професор Сорен Сков.
Дослідник додав, що компоненти часнику і брокколі можуть мати терапевтичний ефект при таких онкологічних захворюваннях, як меланома, рак простати і деяких типах лейкемії.