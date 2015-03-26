14 європейських країн підписали конвенцію про заборону торгівлі людськими органами

14 європейських країн підписали в середу, 25 березня, першу міжнародну угоду проти нелегальної торгівлі людськими органами, повідомляє Українська служба DW з посиланням на інформаційне агентство AFP.

Підписаний в Іспанії документ передбачає кримінальну відповідальність за вилучення органів без попередньої згоди людини. Крім того, забороняється комерційна торгівля органами, а постраждалі отримують право на компенсацію.

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Першими договір підписали Албанія, Бельгія, Греція, Великобританія, Італія, Люксембург, Молдова, Норвегія, Австрія, Польща, Португалія, Іспанія, Чехія та Туреччина, які входять до складу Ради Європи. Документ залишатиметься відкритим для кожної країни, яка побажає приєднатися до нього. Угода набере чинності, коли її ратифікують щонайменше п’ять країн, три з яких мають входити до складу Ради Європи.

За данними Всесвітньої організації з охорони здоров'я (ВООЗ), щороку трансплантують близько десяти тисяч нелегально проданих людських органів. За словами генерального секретаря Ради Європи Торбйорна Ягланда, прибуток з такого "бізнесу" сягає загалом одного мільярда євро. Генсек Ради Європи наголосив, що нелегальна торгівля людськими органами завдає шкоди світовій системі охорони здоров'я.

Робота над угодою про заборону торгівлі людськими органами розпочалася після оприлюднення фактів про злочинний продаж органів, вилучених у сербських полонених, після війни у Косовому наприкінці 1990-х років. Як зазначається у повідомленні КNA, ці органи були передані за кордон для трансплантації.