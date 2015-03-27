Вино завдає сильної шкоди структурі зубів

10:31, 27 березня 2015
Зарубіжні новини
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В вині міститься цілий набір кислот - винна, малеїнова, молочна, лимонна

Ввели термин

Не секрет, що червоне вино здатне фарбувати зубну емаль. Але, згідно з новим дослідженням, вино також завдає сильної шкоди структурі зубів, причому, всього за кілька хвилин, пише meddaily.ru з посиланням на Munchies. В особливій небезпеці знаходяться сомельє і всі ті, кому доводиться з обов'язку служби куштувати вино.

Проблема в кислотності вина. Якщо вино не просто проковтнути, а 1-2 хвилини перекочувати в роті, то на зубній емалі встигають з'явитися ознаки ерозії, викликаної підвищеною кислотністю напою. За словами співробітників Університету Аделаїди, після кислотного впливу зуби втрачають захист від механічного стирання.

Вони навіть запровадили термін "винна ерозія". В вині міститься цілий набір кислот - винна, малеїнова, молочна, лимонна. Цей коктейль може швидко спровокувати демінералізацію зубів, послабивши не лише поверхневий шар, але і глибинну структуру. І чищення зубів не врятує. Медики рекомендують перед дегустацією вина наносити на ніч фосфат кальцію і фторид (утворюють додатковий захист). Вранці ж від чищення зубів взагалі краще відмовитися. А ось жувальна гумка, яка підсилює слиновиділення, навпаки, допоможе.

Після вживання вина слід прополоскати рот водою. А ввечері того ж дня краще чистити зуби пальцем з пастою. Щітка може пошкодити розм'якшену емаль. До речі, жирна їжа нейтралізує кислотність вина, тому краще вино пити саме під час прийому їжі.

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