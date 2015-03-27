Вагітній жінці потрібно уникати диму

Будь-який дим може пошкодити мозок ще не народженої дитини. Такий ефект має спалювання вугілля і вихлопи автомобілів, дим цигарок, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Це показали результати сканування мозку дітей з моменту їх народження і до 7-9 років, які піддавалися високому рівню забруднення повітря. Виявилося, у дітей був зменшений обсяг білої речовини в лівій півкулі, що призводить до зниження інтелекту, синдрому гіперактивності та до агресії. У міру дорослішання у таких дітей з'являються проблеми з концентрацією, страждають здатності до міркування, судження і вирішення проблем.

У центр уваги вчених потрапили поліциклічні ароматичні вуглеводні і їх ефекти, вироблені на дітей. Ці сполуки можна знайти у вихлопних газах, гарі, що йде при спалюванні вугілля, при використанні систем опалення, під час лісових пожеж і в тютюновому димі.

Дослідження, які проводилися раніше, показали, що дані сполуки здатні проходити крізь плаценту, безпосередньо впливаючи на мозок плоду. У тварин, наприклад, поліциклічні ароматичні вуглеводні порушували нормальні схеми поведінки, навчання і пам'ять. В рамках нового дослідження експерти аналізували вплив сполук в останньому триместрі вагітності. Після пологів спостереження продовжилося.

І через п'ять років стало зрозуміло, що у дітей був знижений вербальний IQ, а до 7 років проявилися симптоми тривоги і депресії. Притому, якщо поліциклічні ароматичні вуглеводні продовжували впливати на дитину вже після народження (десь у віці п'яти років), то у неї ще більше загострювалися процеси, що призводять до порушення формування білої речовини в дорсальній префронтальній зоні мозку.