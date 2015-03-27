Вчені створили кардіостимулятор для лікування утробної блокади серця ембріона людини

В даний час пристрій пройшов доклінічні дослідження та оптимізацію, пише Ремедіум.

За словами вчених, у сучасній медицині для лікування подібних станів у фетальному періоді використовуються звичайні кардіостимулятори, які через свої розміри не можуть бути повністю імплантовані в тіло плоду. При такому підході зберігався високий ризик від'єднання електродів в результаті рухів ембріону.

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Творці пристрою відзначають, що новий мікроскопічний кардіостимулятор може бути імплантований з мінімальним ризиком для здоров'я майбутньої матері та плоду.

Повна блокада серця є патологічним станом, при якому проведення збудження від передсердь до шлуночків повністю припиняється. Вроджена повна блокада серця - це рідкісне захворювання, частота якої становить близько 1 випадку на 22 000 новонароджених.