Фармкомпанії отримають доступ до бази даних генетичної інформації мешканців Великої Британії

Як пише remedium.ru, посилаючись на Financial Times, відповідну угоду серед інших підписали GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Roche, AbbVie і Biogen. Також у проекті візьмуть участь UCB, Takeda, Dimension Therapeutics і Helomics. Компанії планують використовувати генетичну інформацію пацієнтів при розробці спеціальних методів лікування. Доступ до бази даних отримають не тільки розробники ЛЗ, але й науково-дослідні організації.

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До теперішнього моменту в рамках проекту Genomics England було розшифровано геном близько 3 тис. осіб. До 2017 року вчені планують секвенувати 100 тис. геномів, створивши найбільшу в світі базу даних людської ДНК.

База даних генетичної інформації дозволить вченим вивчити генетичні мутації, пов'язані з різними захворюваннями. У майбутньому це може призвести до створення лікарських засобів направленої дії.