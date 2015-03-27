Фармкомпанії отримають доступ до бази даних генетичної інформації мешканців Великої Британії
Десять світових фармвиробників отримають доступ до генетичної інформації близько 100 тис. британських пацієнтів з онкологічними та рідкісними захворюваннями, які беруть участь у державній програмі секвенування генома Genomics England
Як пише remedium.ru, посилаючись на Financial Times, відповідну угоду серед інших підписали GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Roche, AbbVie і Biogen. Також у проекті візьмуть участь UCB, Takeda, Dimension Therapeutics і Helomics. Компанії планують використовувати генетичну інформацію пацієнтів при розробці спеціальних методів лікування. Доступ до бази даних отримають не тільки розробники ЛЗ, але й науково-дослідні організації.
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До теперішнього моменту в рамках проекту Genomics England було розшифровано геном близько 3 тис. осіб. До 2017 року вчені планують секвенувати 100 тис. геномів, створивши найбільшу в світі базу даних людської ДНК.
База даних генетичної інформації дозволить вченим вивчити генетичні мутації, пов'язані з різними захворюваннями. У майбутньому це може призвести до створення лікарських засобів направленої дії.