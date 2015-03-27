ВООЗ закликала європейські країни протистояти зростанню цін на ліки

Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована полемікою щодо вартості нових ЛЗ та економічної доцільності їх застосування, повідомляє Reuters.

За даними ВООЗ, тільки в кількох європейських державах налагоджена прозора система оцінки економічної вигоди від застосування ліків і їх закупівлі за ціною, призначеною виробником. Як відзначають експерти, дуже часто схеми узгодження умов постачання і вартість препаратів в угодах між виробником і урядом непрозорі, що ускладнює впровадження програм по зниженню витрат на фармпродукцію.

Читайте такожУ світі через нестачу чистої води, щорічно вмирає близько 500 тисяч немовлят - ВООЗ

У доповіді ВООЗ йдеться, що питання оцінки економічної ефективності ЛЗ особливо гостро стоїть у країнах з низьким і середнім ВВП. Як відзначають експерти, фармвиробники щорічно випускають на ринок нові лікарські засоби, в тому числі від онкологічних захворювань, діабету 2 типу та вірусного гепатиту С. Однак вартість деяких нових патентованих ЛЗ може бути занадто високою. Наприклад, ціна на окремі протиракові препарати досягає 6-10 тис. доларів за місяць терапії, при цьому часто застосування таких ЛЗ не призводить до значного поліпшення стану пацієнта.