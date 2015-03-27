ВООЗ закликала європейські країни протистояти зростанню цін на ліки
ВООЗ: Європейським урядам необхідно активно обмінюватися інформацією щодо створення ефективних програм для стримування зростання цін на лікарські препарати
Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована полемікою щодо вартості нових ЛЗ та економічної доцільності їх застосування, повідомляє Reuters.
За даними ВООЗ, тільки в кількох європейських державах налагоджена прозора система оцінки економічної вигоди від застосування ліків і їх закупівлі за ціною, призначеною виробником. Як відзначають експерти, дуже часто схеми узгодження умов постачання і вартість препаратів в угодах між виробником і урядом непрозорі, що ускладнює впровадження програм по зниженню витрат на фармпродукцію.
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У доповіді ВООЗ йдеться, що питання оцінки економічної ефективності ЛЗ особливо гостро стоїть у країнах з низьким і середнім ВВП. Як відзначають експерти, фармвиробники щорічно випускають на ринок нові лікарські засоби, в тому числі від онкологічних захворювань, діабету 2 типу та вірусного гепатиту С. Однак вартість деяких нових патентованих ЛЗ може бути занадто високою. Наприклад, ціна на окремі протиракові препарати досягає 6-10 тис. доларів за місяць терапії, при цьому часто застосування таких ЛЗ не призводить до значного поліпшення стану пацієнта.