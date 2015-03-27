"Розумні" лінзи вимірюватимуть цукор у крові
18:34, 27 березня 2015Зарубіжні новини
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Google на крок наблизилася до повноцінної реалізації «розумних» лінз власної розробки, нарешті отримавши на них патент, заявка на який була подана компанією ще в 2012 році
Google отримала патент на смарт-лінзи, що вимірюють цукор у крові
medgadgets.ru
Поки лінзи все ще є прототипом, але в перспективі можуть стати незамінними для діабетиків.
В лінзах використовуються мініатюрні датчики і радіо антена товщиною менше, ніж людська волосина, яка покликана відслідковувати рівень глюкози в крові користувача, повідомляє thatsmart.ru.
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У свою чергу користувач зможе прямо в додатку на смартфоні відстежувати кількість цукру в крові в режимі реального часу і убезпечити себе від несподіваного падіння його рівня.
Google працює над проектом спільно з виробником ліків Novartis.
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