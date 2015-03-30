У Гвінеї оголошено надзвичайний стан у зв'язку з вірусом Ебола

Лікарні та клініки, в яких були виявлені нові випадки захворювання, переведено у стан карантину. Також було введено нові правила поховання, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Спалах Еболи в Гвінеї розпочалася в грудні 2013 року.

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У січні Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що у трьох країнах, які опинилися в епіцентрі спалаху, було зареєстровано стабільне зниження числа хворих. Однак після цього у Ліберії, Сьєрра-Леоне і Гвінеї були зафіксовані нові випадки.

Повідомлення про введення надзвичайного медичного стану на період до 45 діб у префектурах Форекарія, Коя, Дубрека, Боффа і Кіндія було передано через місцеві ЗМІ.

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За словами президента Гвінеї, у разі необхідності вживатимуться особливі заходи, включаючи обмеження на пересування.

Це перший випадок введення надзвичайного стану у цій країні з часу початку спалаху захворювання.

У п'ятницю в Сьєрра-Леоне було оголошено триденний карантин у зв'язку з новим зростанням захворювання у деяких частинах країни.

Тим часом напередодні стало відомо про смерть у Ліберії жінки, яка була останньою відомою хворою на вірус на території країни.