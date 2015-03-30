У США схваленo препарат для лікування легеневої форми сибірки

Препарат розробки канадської компанії Cangene Corporation виготовляється з плазми крові добровольців, щеплених проти сибірки, пише remedium.ru.

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Ефективність протисибіркового імуноглобуліну оцінювалася у випробуваннях на тваринах, так як з етичних міркувань провести повноцінні клінічні дослідження за участю волонтерів було неможливо. У рамках експерименту кролики і мавпи піддавалися дії смертельної дози спор сибірки. Потім їм вводився Антрасил або плацебо. Виживаність мавп на тлі Антрасила склала 36-70%, тоді як у плацебо-групі ніхто з тварин не вижив. Було показано, що ймовірність виживання збільшується при введенні більш високих доз препарату.

Випробування на кроликах показали, що комплексна терапія Антрасилом і антибактеріальними препаратами дозволяє домогтися 71-процентної виживаності, проти 25-відсоткової виживаності при монотерапії антибіотиками.

У дослідженнях безпеки Антрасила взяли участь 74 дорослі волонтери. Найбільш поширеною реакцією на препарат були головні болі, болі в спині, нудота і запалення місця ін'єкції.