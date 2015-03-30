Вчені планують використовувати тютюн для лікування раку

Вченими встановлено, що квітки тютюну є вкрай активними при боротьбі з раковими клітинами, пише megamedportal.ru.

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Однією з головних причин виникнення ракових клітин в організмі людини є зловживання курінням, проте вчені вирішили продемонструвати, що тютюн-це не тільки джерело смертельнонебезпечної недуги, але і можливим речовиною, яка дозволяє його вилікувати.

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В тютюнових квітках біологам вдалося виявити молекулу, відому під кодовою назвою NaD1. Вона призначена для захисту рослини від цвілевих або паразитуючих мікроорганізмів. Під час експериментів фахівці встановили, що ця молекула створює структуру, яка схожа на кліщі, блокуючі ліпіди клітин раку і розривають їх поверхню. В результаті чого патологічна клітина повністю руйнується.

Також дослідники відзначають, що багато існуючих протиракових методів лікування впливають на весь людський організм. На відміну від них, молекула NaD1 впливає тільки на ракові клітини, не завдаючи здоровим частинам організму жодної шкоди. На думку вчених, це відкриття може зробити переворот в методах лікування онкології