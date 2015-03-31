У Великій Британії вакцинація від менінгіту увійде в національний календар щеплень

Велика Британія незабаром планує запровадити програму масової вакцинації дітей проти менінгіту серогрупи В. Таким чином, Сполучене Королівство стане першою країною з національною програмою імунізації проти менінгіту, пише remedium.ru.

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Реалізація масштабного проекту стала можлива після досягнення угоди між урядом Великої Британії і виробником вакцини GlaxoSmithKline, розповів міністр охорони здоров'я Джеремі Хант (Jeremy Hunt). Переговори про вартість поставок вакцини почалися ще в минулому серпні, зазначає The Guardian.

За його словами, щеплення проти менінгіту серогрупи В увійде до національного календаря вакцинації. Перша доза препарату буде вводитися новонародженим у віці 2 місяців, всього передбачено три ін'єкції вакцини.