Газовані напої підвищують ризик щодо розвитку раку - вчені

В цьому немає сумнівів. Їх не раз звинувачували в провокуванні ожиріння, адже в газованій воді містяться кінські порції цукру. Однак тепер фахівці Нью-Йоркського інституту заявляють, що газована вода здатна викликати розвиток онкологічних захворювань, пише meddaily.ru, посилаючись на The Jewish Times.

Читайте такожПриродні антиоксиданти знижують ризик розвитку раку

З'ясувалося: вуглекислий газ, яким насичують напій, негативно впливає на стан мозку. Чим частіше людина п'є газовану воду, тим вище ризик раку мозку. Більш того, вуглекислий газ, за словами вчених, негативно позначається на когнітивному статус мозку в цілому - ключові процеси сповільнюються або зовсім гальмуються.

Ще газована вода небезпечна через вміст канцерогену - 4-метилимідазола. Це вкрай шкідливий побічний продукт карамельного барвника. Вчені вже намагалися вплинути на виробників газованої води, але ті так і не відмовилися від небезпечного барвника і не розмістили попередження про канцероген на етикетці. Концентрації канцерогену сильно різняться не тільки в напоях різних марок, але і в самих забраних зразках, що належать до одного типу напою, наприклад, до коли.