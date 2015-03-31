В Ізраїлі посилять фінансовий контроль за державними лікарнями
Ізраїльським державним лікарням заборонили приймати готівку від "медичних туристів"
Мінфін заборонив державним лікарням приймати від "медичних туристів" готівку або дорожні чеки за надані їм послуги на суму понад 10 тисяч шекелів, пишуть Новини Ізраїлю.
Відповідний циркуляр Мінфіну надіслано в усі державні клініки.
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У Мінфіні цю заборону пояснюють необхідністю посилення контролю за фінансовою звітністю, а також боротьбою з ухиленням від сплати податків та відмиванням капіталу.
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До розробки циркуляра були залучені фахівці з податкового законодавства та управління по боротьбі з відмиванням грошей.
За інформацією "Решет Бет", заборона вступає в силу негайно. Однак циркуляром передбачено 60-денний перехідний період, що дозволяє лікарням завершити поточні операції.