В Ізраїлі посилять фінансовий контроль за державними лікарнями

Мінфін заборонив державним лікарням приймати від "медичних туристів" готівку або дорожні чеки за надані їм послуги на суму понад 10 тисяч шекелів, пишуть Новини Ізраїлю.

Відповідний циркуляр Мінфіну надіслано в усі державні клініки.

Читайте такожКвіташвілі: безкоштовної медицини в Україні давно не існує

У Мінфіні цю заборону пояснюють необхідністю посилення контролю за фінансовою звітністю, а також боротьбою з ухиленням від сплати податків та відмиванням капіталу.

Читайте такожАктивісти хочуть контролювати витрачання "благодійних внесків"

До розробки циркуляра були залучені фахівці з податкового законодавства та управління по боротьбі з відмиванням грошей.

За інформацією "Решет Бет", заборона вступає в силу негайно. Однак циркуляром передбачено 60-денний перехідний період, що дозволяє лікарням завершити поточні операції.