У Японії померла найстаріша жителька Землі

Як повідомляє ВВС Україна, Окава народилася 5 березня 1898 року у родині власника магазину кімоно.

Свій сертифікат Гіннесса вона тримала у серпні 2013 року, коли помер попередній рекордсмен Дзіроемон Кімура.

Святкуючи 117-річчя минулого місяця, Окава зазначила, що не має поняття про причини свого довголіття. Вона мала трьох дітей, чотирьох онуків і шістьох правнуків. Останні роки життя Окава прожила у будинку для літніх в Осаці.