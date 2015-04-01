У Японії померла найстаріша жителька Землі
09:46, 01 квітня 2015Зарубіжні новини
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У японському місті Осака у віці 117 років та 27 днів померла найстаріша, за даними Книги рекордів Гіннесса, жителька Землі - Місао Окава
REUTERS
Як повідомляє ВВС Україна, Окава народилася 5 березня 1898 року у родині власника магазину кімоно.
Свій сертифікат Гіннесса вона тримала у серпні 2013 року, коли помер попередній рекордсмен Дзіроемон Кімура.
Святкуючи 117-річчя минулого місяця, Окава зазначила, що не має поняття про причини свого довголіття. Вона мала трьох дітей, чотирьох онуків і шістьох правнуків. Останні роки життя Окава прожила у будинку для літніх в Осаці.
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