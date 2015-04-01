Жінки зможуть народжувати у будь-якому віці - вчені

Унікальний метод дає можливість відновити фертильність жінок, що досягли зрілого віку за допомогою введення в «стару» яйцеклітину з накопиченими в ній генетичними мутаціями, здорових мітохондрій, від яких і залежить здатність яйцеклітини ділитися і рости, пише med2.ru. А беруться ці мітохондрії з власних незрілих яйцеклітин представниць слабкої статі.

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Відзначається, що в США цей метод не набув популярності, так як не знайшов підтримки від уряду країни. Хоча він активно застосовується в деяких клініках Великої Британії, Канади, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які спеціалізуються на штучному заплідненні.

Як стверджують фахівці, цей метод дає можливість завагітніти навіть тим, жінкам, яким вже поставлений діагноз безпліддя, а використання сучасних методів штучного запліднення, таких як ЕКО, не дали бажаних результатів.