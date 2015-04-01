Наночастинки в кремі ушкоджують ДНК

Це останнє дослідження додає ще один аргумент до доказів, які розцінюють особливі властивості наночастинок як небезпечні для здоров'я людини, повідомляє med2.ru. Американські вчені виявили, що наночастинки на основі оксиду цинку і срібла, поширені сполуки, часто використовуються в косметиці, потенційно шкідливі для ДНК.

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За словами дослідників, дослідження використовували технологію високошвидкісної скринінгу для аналізу пошкоджень ДНК, і отримали можливість спостерігати за ушкодженням ДНК, який вони отримували внаслідок впливу наночастинок.

Тим не менш, регулюючі органи США не збираються вводити заборону на їх застосування або навіть обмежувати поширення таких коштів. Як заявив керівник наукової роботи Бевін Энгвелвард, професор біоінженерії в Массачусетському технологічному інституті, «після того, як ці продукти йдуть у виробництво, дуже важко скасувати їх випуск».