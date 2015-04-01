Голодування сприяє ефективності протиракової терапії

Як і будь-які інші клітини, пухлина потребує енергії для життя і росту. Однак її метаболізм налаштований переважно на анаеробний гліколіз (розщеплення глюкози при відсутності кисню), і ракова клітина споживає більше глюкози з їжі, ніж інші. Тому від голодування більше всього страждають саме пухлинні клітини: їм доводиться переходити на резервну систему забезпечення енергією з використанням кіназ, пише medportal.ru.

Професор Вальтер Лонго (Valter Longo) і група дослідників з Університету Південної Каліфорнії (University of South California) виявили, що така зміна обміну речовин змушує ракові клітини генерувати радикали, і як результат руйнують саму пухлину. Крім того, спеціальні молекули - інгібітори кіназ - можуть ще більше перекрити харчування злоякісного новоутворення. Препарати з їх використанням вже схвалені Управлінням США з санітарного контролю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для лікування раку.

Як показує нове дослідження, циклічне голодування під час протипухлинного лікування підвищує ефект прийому інгібіторів кіназ. Інгібітори кіназ менш токсичні, ніж звичайна хіміотерапія, але все ж вони можуть завдати шкоди іншим клітинам. Харчове утримання допоможе їх роботі, скоротить час їх використання і, відповідно, дозволить нанести менше шкоди організму.

Зараз в США та Європі вже проходять клінічні випробування на людях стратегії циклічного голодування під час лікування раку.