Парацетамол виявився неефективний при терапії остеоартриту і болю в спині

Результати мета-аналізу, опубліковані в The BMJ, свідчать про відсутність ефективності парацетамолу в терапії болю в спині та остеоартриту, пише Ремедіум.

Існуючі клінічні керівництва рекомендують застосовувати парацетамол у якості терапії першої лінії при болю у спині та артриті, незважаючи на брак інформації щодо його ефективності та безпеки.

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У рамках роботи вчені проаналізували підсумки 13 клінічних досліджень, в яких проводилася оцінка дії парацетамолу порівняно з плацебо. Автори мета-аналізу звертали увагу на показники зниження інтенсивності болю, підвищення якості життя, безпеки препарату і звикання до нього.

Як показали результати дослідження, парацетамол не впливає на інтенсивність больових відчуттів при болю у поперековому відділі спини, при цьому прийом препарату також не сприяє підвищенню якості життя і працездатності пацієнта. За словами вчених, ефект парацетамолу в лікуванні даного стану аналогічний плацебо. Незначною ефективністю парацетамол володіє і у терапії больового синдрому при остеоартриті.

Автори роботи зазначають, що отримані ними дані свідчать про необхідність перегляду існуючих рекомендацій щодо застосування.