Лід не допомагає при забої

Дослідження австралійських вчених показує, що лід не знімає набряків і не покращує стан судин, пише Здоров'я.

У ролі піддослідних, як завжди, виступили щури. Людям складно оцінити, полегшується у гризунів біль при накладенні льоду на місце удару, проте за певними ознаками цілком можна зрозуміти, чи зменшився набряк. Тому дослідники з Квінслендського технологічного університету щурів розділили на 2 групи. Одним через 5 хвилин після травмування стегна накладали на місце забитого місця компрес з льодом і тримали його протягом 20 хвилин. Іншим льод не прикладали.

Через 3 дні після отримання травми вчені перевіряли у крові щурів вміст маркерів ангіогенезу - молекул, наявність яких свідчить про утворення нових кровоносних судин. Крім цього, аналізи повинні були виявити в крові клітини імунної системи, активні при запаленні. Ту ж процедуру повторили через 28 днів після забиття.

Через 3 дні після травми кількість маркерів ангіогенезу в крові була нижчою у щурів, яким до місця забиття прикладали лід. Це означає, що відновлення дрібних кровоносних судин у тварин цієї групи відбувалося гірше. Водночас кількість активних при запаленні клітин у цих щурів була підвищеною. Запалення може допомагати відновленню тканин, тобто це свідчить про добрі показники.

Після 4 тижнів після травми обсяг м'язової тканини в місці удару був приблизно однаковий у всіх тварин. Це свідчить про те, що крига не прискорила (але й не завадила) відновленню кінцівки.