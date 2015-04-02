Енергійні вправи захищають судини

До цього вважалося, що цю функцію найкраще виконують вправи помірної інтенсивності, пише meddaily.ru.

Дослідники оцінили, як впливають на судини підлітків помірні й інтенсивні фізичні вправи. Учасники випили калорійний молочний коктейль. Вчені з'ясували: завдяки 25 хвилинах їзди на велосипеді функції кровоносних судин добровольців через вживання жирної їжі не страждали. При цьому всього вісім хвилин енергійної їзди на велосипеді не тільки захищали судини, але і позитивно впливали на їх функції.

Читайте такожБіг допоможе боротися з негативними емоціями

Крім того, хлопчикам і дівчаткам більше подобалися фізичні вправи саме високою, а не помірної інтенсивності. Підлітки рідко дотримуються рекомендацій щодо фізичних вправ. Ймовірно, енергійні вправи допоможуть вирішити дану проблему.