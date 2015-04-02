Нова технологія дозволяє визначити біологічний вік за обличчям

Учені використовували для створення технології метод 3D-візуалізації. Вони просканували обличчя понад 300 осіб у віці від 17 до 77 років. У підсумку фахівці створили карту, яка відображає зміни, що відбуваються з людським обличчям протягом життя, пише meddaily.ru, посилаючись на повідомлення The Guardian.

З віком людське обличчя змінюється. Рот розширюється, ніс збільшується, а куточки очей опускаються. Шкіра втрачає свою гладкість і еластичність. Крім того, обличчя стає пухким через підшкірний жир.

Використовуючи нову технологію, вчені з'ясували, що хронологічний вік більшості людей в середньому на 6 років відрізнявся від віку, який відображав комп'ютер. Так, людям у віці 30 років комп'ютер, як правило, давав від 24 до 36 років.

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Як виявилося, новий метод точно визначав біологічний, а не хронологічний вік. Дослідники перевірили це, взявши у добровольців аналізи крові на такі біомаркери старіння, як загальний рівень холестерину у жінок і рівень альбуміну у чоловіків. Біологічний вік деяких учасників дослідження був набагато менший або, навпаки, набагато більший хронологічного. Вони відрізнялися приблизно на 10 років. Дослідники припускають, що нову технологію можна використовувати для оцінки ефективності антивікових засобів.