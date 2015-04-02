Інтелект дітей залежить від освіти батьків

Для отримання доказів цього твердження, американські фахівці провели кілька досліджень за участю добровольців, пише megamedportal.ru.

Під час дослідження вченими з Медичної школи Вірджинії були проаналізовані IQ більше 450 чоловіків зі Швеції. Відзначається, що половина випробовуваних виховувалася прийомними батьками, інша частина - біологічними. Як виявилося, ті діти, які були виховані прийомними батьками, мали рівень IQ - на 4,4 пункту вище. До того ж, у всіх випадках прийомні батьки були набагато освіченіші і багатші, ніж біологічні.

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Отже, під час дослідження вчені змогли встановити, що не тільки генетика впливає на розвиток інтелектуальних здібностей у дітей, але й безпосереднє виховання.