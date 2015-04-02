Інтелект дітей залежить від освіти батьків
Група американських вчених дійшла висновку, що інтелект дитини залежить від рівня освіти батьків
Для отримання доказів цього твердження, американські фахівці провели кілька досліджень за участю добровольців, пише megamedportal.ru.
Під час дослідження вченими з Медичної школи Вірджинії були проаналізовані IQ більше 450 чоловіків зі Швеції. Відзначається, що половина випробовуваних виховувалася прийомними батьками, інша частина - біологічними. Як виявилося, ті діти, які були виховані прийомними батьками, мали рівень IQ - на 4,4 пункту вище. До того ж, у всіх випадках прийомні батьки були набагато освіченіші і багатші, ніж біологічні.
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Отже, під час дослідження вчені змогли встановити, що не тільки генетика впливає на розвиток інтелектуальних здібностей у дітей, але й безпосереднє виховання.