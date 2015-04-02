Жінки частіше страждають через напади мігрені

За підрахунками вчених, жінки піддаються частішим нападам мігрені, пише meddaily.ru. У чоловіків налічується десь 6 нападів на місяць, а у жінок - 7.

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У жінок напад тривав 7 годин 37 хвилин, у чоловіків - 6 годин 31 хвилину. Це показав додаток Migraine Buddy, який збирає інформацію про напади мігрені. При цьому додаток пов'язує напади з погодою. Що стосується причин нападів, то у чоловіків на 35% частіше причиною було фізичне напруження. У 50% жінок це були зміни погоди (температури і тиску).

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Примітно: зміни в вологості і температурі значно підвищують ризик мігрені у представників обох статей. У чоловіків під час нападів частіше спостерігалася світлочутливість, а у жінок - підвищена чутливість до запахів. Представники сильної половини більшою мірою виявляли ознаки депресії, жінок же мучила нудота.