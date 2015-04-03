Небезпечна їжа стає глобальною загрозою - ВООЗ

10:52, 03 квітня 2015
Зарубіжні новини
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Споживання зараженої мікробами їжі призводить до більш ніж півмільярда випадків хвороб за рік, застерігає Всесвітня організація охорони здоров'я

REUTERS

ВООЗ заявляє, що через цю "глобальну загрозу" в 2010 році померли 351 тис. людей, пише BBCUkrainian.com.

Небезпечні продукти, як-от недоварене м'ясо, можуть викликати близько 200 проблем - від діареї до раку.

Однак через зміни у виробництві продуктів у них може бути ще більше шкідливих мікроорганізмів та хімічних речовин, відзначають експерти.

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У небезпечних продуктах можуть бути різні типи шкідливих бактерій, вірусів, паразитів або хімічні речовини.

Це і недоварене м'ясо, і забруднені фекаліями фрукти та овочі, і молюски, в яких є токсини з моря.

Однак ВООЗ відзначає, що розслідувати подібні випадки дедалі складніше, оскільки на одній тарілці з їжею часто є інгредієнти з багатьох країн.

"Місцева продовольча проблема може швидко перетворитися на міжнародну надзвичайну ситуацію", - попереджала гендиректор ВООЗ Маргарет Чен у першій доповіді організації щодо цієї проблеми.

"Виробництво продуктів стало промисловим, а торгівля і їхнє поширення - глобалізувались", - йдеться у доповіді.

"Ці зміни дали численні можливості для зараження їжі шкідливими бактеріями, вірусами, паразитами або хімічними речовинами", - повідомляла ВООЗ.

Аналіз, зроблений на основі наукової літератури з усього світу, показує:

більшість смертей спричинили патогенні мікроорганізми, такі як сальмонела, кишкова паличка і норовірус;

більшість померлих - жителі Африки і Південно-Східної Азії;

40% смертей сталися серед дітей до 5 років - це найбільш вразлива група.

Експерти кажуть, що хвороби, які спричинені їжею, також мають серйозні економічні ризики.

Так, спалах захворювання на кишкову паличку в Німеччині в 2011 році завдав збитків фермерам та промисловцям у розмірі 1,3 млрд доларів.

Керівники ВООЗ закликають владу країн терміново зміцнити систему безпеки їжі.

Наступного тижня організація запускає кампанію щодо продовольчої безпеки - "Від ферми до тарілки".

Вона має на меті спонукати громадськість та владу цікавитись, звідки у їхніх стравах окремі інгредієнти та чи пройшли вони правильний та безпечний шлях.

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