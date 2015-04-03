Часник уповільнює процеси старіння

Дослідники з Університету Міссурі виявили: справжнім суперпродуктом часник роблять вуглеводи, пише meddaily.ru. Фахівці вивчали похідне вуглеводів часнику - FruArg. Вчені спостерігали за тим, як поживні речовини, що містяться в часнику, реагували на стрес, викликаний умовами навколишнього середовища.

Читайте такожПротиракові властивості часнику і брокколі

Такий стрес може виникати через процеси старіння, куріння, забруднення навколишнього середовища, надмірного вживання алкоголю. Від пошкодження мозок захищають клітини мікроглії. В ході запального процесу їх число збільшується. Однак ці клітини виділяють небезпечну речовину - оксид азоту. Надлишок оксиду азоту призводить до пошкодження мозку і розвитку таких нейродегенеративних захворювань, як хвороби Паркінсона і Альцгеймера.

Дослідники створили клітинну модель стресу. Як і очікувалося, внаслідок стресу клітин мікроглії стало більше, і вони виділяли небезпечний побічний продукт. Коли вчені додали в модель FruArg, клітини мікроглії почали виділяти менше оксиду азоту. Крім того, FruArg сприяв виробленню корисних для мозку антиоксидантів.