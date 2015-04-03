Жирне молоко - проти діабету

Купуєте знежирені молочні продукти, щоб зберегти здоров'я? Це зайве, адже ризик діабету 2 типу зменшує звичайне, а не знежирене молоко, пише Здоров'я.

Шведські вчені проаналізували харчові звички 27000 своїх співвітчизників у віці від 45 до 74 років. Добровольці нинішнього дослідження 20 років тому брали участь вMalmö Diet and Cancer study, покликаний зв'язати ознаки появи раку і особливості дієти людини. З 27 тисяч учасників у 10% за 20 років розвинувся діабет 2 типу. Ті, хто вживав в їжу багато м'яса будь-якої жирності, частіше виявлялися в групі хворих, а ті, хто їв багато знежирених молочних продуктів - на 23% рідше. У тих, хто надавав перевагу знежирені молоко, сир і йогурт, ризик діабету не знижувався, але і не зростав.

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І м'ясо, і молоко містять насичені жири, але в молочних продуктах частіше зустрічаються окремі корисні жирні кислоти. Можливо, саме тому молоко та м'ясо по-різному впливають на ризик діабету.

Дослідники закликають звертати увагу не на кількість жиру в їжі, а на конкретні продукти, які ми їмо, і враховувати по можливості всі компоненти в їх складі.