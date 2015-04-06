Конфлікти у родині підвищують ризик розвитку астми у дитини

Вони шукали взаємозв'язок між астмою і проблемами в сім'ї. Дослідження показало: найбільше ризик астми у дітей збільшують розлучення, розставання батьків, проблеми з алкоголем, наркотиками у членів сім'ї та сімейне насильство, пише meddaily.ru.

Також до факторів ризику відносяться тюремні ув'язнення, психічні розлади і смерть членів сім'ї. Один такий фактор підвищував ризик астми у дитини на 28%. П'ять і більше факторів збільшували ризик удвічі. Серед дітей, які брали участь у дослідженні, 31% стикався, принаймні, з одним з факторів. Найпоширенішими були розлучення або розставання батьків.

25% дітей, які зіткнулися з 5 і більше факторами, страждали від астми порівняно з 12% тих, хто негативного досвіду не мав. Чим більше факторів в житті дитини, тим вище був ризик астми. Дві третини дітей не мали негативного досвіду, 17% зіткнулися з одним з факторів, 4% - з трьома, а майже кожен сотий - з 5 і більше.