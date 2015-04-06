Стійкі до антибіотиків інфекції можуть убити десятки тисяч людей

У дослідженні ризиків для громадського здоров'я британські медики вперше назвали число людей, які можуть захворіти на стійкі до антибіотиків інфекції.

Документ - Національний реєстр ризиків виникнення надзвичайних ситуацій - стверджує, що в разі такого спалаху кількість інфікованих може сягнути 200 тисяч, з яких дві п'ятих, або 40%, можуть померти.

Дослідження також припускає, що інші форми стійких до антибіотиків інфекцій можуть супроводжуватися високою смертністю.

Автори документа попереджають, що ризик інфекції зробить небезпечними "більшість методів сучасної медицини".

Читайте такожЧим загрожують трансмісивні хвороби

Урядовий документ стверджує, що в наступні 20 років суттєво зросте число інфекцій, які супроводжуватимуться "ускладненнями" внаслідок стійкості до антимікробних препаратів.

"Без дієвих антибіотиків навіть найменше хірургічне втручання і рутинні операції можуть перетворитися на процедури високого ризику, продовжуючи перебіг хвороби і зрештою збільшуючи передчасну смертність", - сказано в документі.

Автори документа стверджують, що з часом такі операції, як трансплантація органів, операції на кишечнику або деякі види онкотерапії через загрозу інфекції стануть небезпечними.

"У разі масштабного спалаху ми можемо отримати приблизно 200 000 людей з бактеріальним зараженням крові, яке буде неможливо лікувати наявними препаратами, і десь 80 000 із цих людей можуть померти", - сказано в документі, укладеному минулого місяця.

Дослідження стверджує, що британський уряд і його міжнародні партнери стоїть на чолі зусиль вирішити цю "глобальну проблему".

Раніше британський прем'єр-міністр Девід Кемерон застерігав, що світова медицина може бути відкинута назад у "темні століття", якщо людство не подолає загрозу з боку стійкості інфекцій до антибіотиків.

Головний медик Англії Саллі Девіс назвала цю проблему "бомбою з часовим механізмом, який невпинно працює".

У Британії вживання антибіотиків невпинно зростає, а Національний інститут стандартів у медицині нещодавно оприлюднив рекомендаціюлікарям робити зауваження колегам, які прописують забагато таких препаратів.

В урядовому документі також оцінено рівень інших загроз громадському здоров'ю як із точки зору їхньої ймовірності, так і їхніх потенційних наслідків.

Найвищий рівень загрози становлять, згідно з цим дослідженням, пандемія грипу і "катастрофічні терористичні атаки".