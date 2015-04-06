Вчені назвали одну з причин синдрому хронічної втоми

У даного захворювання багато симптомів. У їх число, зокрема, входить сплутаність свідомості. Фахівці з Колумбійського університету намагалися з'ясувати причину цього симптому, розповідає Psych Central.

Дослідники виміряли рівні 51 маркера запалення з групи цитокінів у спинномозковій рідині у 32 осіб, в середньому протягом 7 років страждали від СХВ, 40 пацієнтів з розсіяним склерозом і 19 здорових людей, пише meddaily.ru. Вчені використовували метод імуноферментного аналізу. Рівні більшості цитокінів, у тому числі інтерлейкіну-1, у учасників з синдромом хронічної втоми виявилися нижчими, ніж у добровольців з двох інших груп.

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Рівень одного з цитокінів, еотаксина, був підвищений у людей з розсіяним склерозом і в учасників з СХВ у порівнянні з контрольною групою. У попередньому дослідженні при аналізі крові людей з синдромом хронічної втоми вчені отримали схожі результати. Так, зміни відбуваються не тільки в крові, але й у центральній нервовій системі. Фахівці сподіваються, що їхні висновки допоможуть розробити нові методи діагностики і лікування СХВ.