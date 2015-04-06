Відеоігри негативно впливають на поведінку дітей

За словами вчених з Університету Оксфорда, діти, які проводять за відеоіграми більше трьох годин на день, часто гіперактивні, беруть участь у бійках і не зацікавлені у навчанні. Дослідники вивчали вплив різних видів і жанрів ігор на поведінку і успішність дітей, пише meddaily.ru.

Фахівці опитали 200 школярів у віці від 12 до 13 років. Вони розглядали мультиплеєрні, жорстокі ігри, бійки, головоломки, стратегії, спортивні ігри та гонки. Успішність і поведінку учасників оцінювали їхні вчителі. Зв'язку між жорстокими іграми та агресією в реальному житті або неуспішністю дитини вчені не виявили. Тобто, на поведінку впливає саме час, а не тип гри.

Діти, які грали у відеоігри менше однієї години в день, вели себе добре і були менш гіперактивними. Дослідники закликають батьків стежити за тим, скільки часу дитина присвячує відеоіграм. Деякі батьки можуть вважати, ніби стратегії та ігри-головоломки підвищують успішність і розвивають соціальні навички. Однак дослідження показало: це не так. Діти, які грали у відеоігри, навчалися й спілкувалися не краще тих, хто не грав у відеоігри.