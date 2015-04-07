100-річна японка встановила рекорд із плавання

Мейко Нагаока встановила цей рекорд у 25-метровому басейні.

Спортсменка, яка почала займатися плаванням аж у 82 роки, вже встановлювала аналогічний рекорд у 50-метровому басейні.

Своє нове досягнення вона здійснила за годину і 15 хвилин, постійно плаваючи на спині.

На змаганнях, які пройшли у Мацуямі в суботу, вона була єдиною представницею у свої віковій категорії - від 100 до 104 років.

Як кажуть у Міжнародній федерації плавання, пані Нагаока є світовим лідером у цій категорії, маючи 24 титули як на коротких, так і на довгих дистанціях.

Очікують, що це її досягнення внесуть до Книги рекордів Гіннесса.

Мейко Нагаока почала відвідувати басейн заради лікування колін, однак згодом стала займатися по кілька разів на тиждень.

Відтоді вона брала участь у змаганнях з плавання у всьому світі і каже, що її рідні - також плавці.

Коли жінці виповнилося 100 років, вона видала книгу про свої заняття спортом.

"Я хочу плавати, поки не досягну 105 років, якщо зможу стільки прожити", - сказала пані Нагаока агенції Kyodo.

У Японії стрімко відбувається процес старіння населення. У 2014 році у країні офіційно зафіксували рекордну кількість довгожителів - 59 тисяч людей.

Минулого тижня померла найстарша жінка на Землі - японка Місао Окава, якій було 117 років.