Емоції не заважають жінкам раціонально мислити

Однак у ситуації морального вибору представниці прекрасної статі, як і чоловіки, приймають рішення раціонально. Такого висновку дійшли дослідники з Кельнського університету і Університету Техасу, пише meddaily.ru.

Фахівці вивчали гендерні відмінності в процесі прийняття моральних рішень. Вчені проаналізували дані 6100 чоловіків і жінок. Учасники відповіли на 20 питань з різними моральними дилемами, наприклад, про вбивство, катування, обман, аборт і дослідження на тваринах. Виявилося, як чоловіки, так і жінки оцінювали ситуації раціонально.

Жінкам рішення про заподіяння шкоди фізичній особі давалося насилу, але при необхідності вони все одно його приймали. Чоловіки, приймаючи такі рішення, відчували менше емоцій. Попередні дослідження показали, що жінки сильніше переживають за інших, а гендерні відмінності у когнітивній сфері незначні або зовсім відсутні.